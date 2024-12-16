محافظ كفرالشيخ يوجه بتأهيل ورفع كفاءة جميع طرق مدينة مسير

أصدر، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تعليمات فورية برفع كفاءة وتسوية وتمهيد جميع طرق مدينة مسير، في إطار خطة المحافظة لتأهيل وتطوير الطرق بكافة مدن ومراكز المحافظة، وضمن جهود تحسين شبكة الطرق وتيسير حركة المواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تسوية وتمهيد الطرق مستمرة بالقرى والمراكز، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتأهيل الطرق وتحسين الخدمات في كافة القطاعات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المتعلقة بالبنية التحتية بشكل مستمر لضمان تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، مشددًا بالالتزام بمواعيد العمل، وتقديم خدمات فعالة للمواطنين، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ كفرالشيخ للمراكز والمدن لمتابعة سير العمل وتحقيق رضا المواطنين.