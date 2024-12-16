محمد السعدني ينعى الراحل نبيل الحلفاوي: "خالص التعازي لعائلته"

نشر الفنان محمد السعدني منشورا ينعي فيه الفنان الراحل نبيل الحلفاوي وينعي عائلته ومحبية من الجماهير والمتابعين .

ونشر السعدني أستوري عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " وكتب قائلا:" إن لله وان اليه راجعون ..وداعاٌ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي فنان جميل بمعنى الكلمة .. خالص التعازي لعائلته وكل محبيه".

الفنان محمد السعدني شارك في أكثر من 34 عملًا فنيًا، ومن أشهر أعماله شخصية فوزي التي قدمها في فيلم عندليب الدقي مع الفنان محمد هنيدي، كما من أشهر إفيهاته "إفيه يابن المحظوظة يا فوزي "الذي قاله خلال أحداث العمل والتي أحدثت ضجة كبيرة وأحب الجمهور أعماله وإفيهاته المتنوعة التي أصبحت كوميك علي السوشيال ميديا .

وشارك محمد السعدني في مسلسل "الليلة الكبيرة" المقرر عرضة قريبأ ومسلسل "بنون" الذي ظهر به كضيف شرف.

أخر أعمال محمد السعدني

وأخر أعماله فيلم "مطرح مطروح"، والذي أقيم العرض الخاص به بإحدى السينمات الكبرى بمدينة ٦ أكتوبر.

وتدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» في إطار من الحركة والكوميديا، خلال حقبة الأربعينات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمود حميدة، وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية، ويجسد كريم عفيفي، شخصية شقيق محمود حميدة الأصغر.

يضم فيلم «مطرح مطروح»، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، محمد السعدني، ليلى زاهر، والعمل من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

ويستعد محمد السعدني لاستكمال باقي مسيرته الفنية المميزة و لتحضير بعض الأعمال السينمائية والدرامية التي ستعرض في سنه 2025 وينتظر الجمهور عرضها .