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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. تريلر فيلم الحروب "Warfare"

Warfare
Warfare
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يعود المخرج أليكس جارلاند ، الذي عرض فيلمه الأخير "Civil War" في دور العرض السينمائي في أبريل الماضي، بدراما ثقيلة أخرى مع فيلمه الجديد "Warfare"، الذي تدور أحداثه أثناء الغزو الأمريكي للعراق. والمقرر طرحه بصالات السينما العام المقبل.

تدور أحداث الفيلم المكثفة في العراق عام 2006، ويقوم ببطولته ديفرون وون-أ-تاي، ويل بولتر، جوزيف كوين ، تشارلز ميلتون ، كوزمو جارفيس، كيت كونور، فين بينيت، تايلور جون سميث، مايكل جاندولفيني، أدين برادلي، نوح سنتينيو، إيفان هولتزمان، هنريك زاجا وآرون ديكينز. 

يضم فيلم "Warfare" مجموعة من جنود البحرية الأميركية في منزل عائلة عراقية، يراقبون تحركات القوات الأميركية عبر الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون، هذا ما جاء في ملخص الفيلم. "إنها قصة واقعية عن الحرب الحديثة، تُروى بطريقة لم يسبق لها مثيل: في الوقت الحقيقي، وتستند إلى ذاكرة الناس الذين عاشوها".

Civil War Warfare