بالأسماء.. الفائزون في قرعة حج الجمعيات بالقليوبية

كشفت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة القليوبية، عن أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في محافظة القليوبية بعد أن جرى إجراء القرعة اليوم.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في القليوبية، أنه فاز 495 مواطن في القرعة الأساسية زيادة عن العام الماضي و168 احتياطي.

من جانبه قدم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خالص التهاني للفائزين، مشيدًا بالشفافية والنزاهة التي اتسمت بها عملية اختيار الحجاج.

وأشاد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية التي أُجريت من خلالها القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في الفرص القادمة.

أسماء الفائزين

IMG-20241216-WA0040

IMG-20241216-WA0039

IMG-20241216-WA0038

IMG-20241216-WA0037

IMG-20241216-WA0036

IMG-20241216-WA0035

IMG-20241216-WA0034

IMG-20241216-WA0033

IMG-20241216-WA0032

IMG-20241216-WA0031

IMG-20241216-WA0030

IMG-20241216-WA0029

IMG-20241216-WA0028

IMG-20241216-WA0027

IMG-20241216-WA0026

IMG-20241216-WA0025

IMG-20241216-WA0024

IMG-20241216-WA0023

IMG-20241216-WA0022

IMG-20241216-WA0021

IMG-20241216-WA0020

IMG-20241216-WA0019

IMG-20241216-WA0018

IMG-20241216-WA0017

IMG-20241216-WA0016

IMG-20241216-WA0015

IMG-20241216-WA0014

IMG-20241216-WA0013

IMG-20241216-WA0012

IMG-20241216-WA0011

IMG-20241216-WA0010

IMG-20241216-WA0009

IMG-20241216-WA0008

IMG-20241216-WA0007

IMG-20241216-WA0006

IMG-20241216-WA0005

IMG-20241216-WA0004

IMG-20241216-WA0003