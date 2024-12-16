بسبب الحرب في أوكرانيا.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا، حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه العقوبات تستهدف الأنشطة المالية لبيونغ يانغ ودعمها العسكري لروسيا.

وتشمل هذه العقوبات، التي تستهدف بنوكًا وجنرالات ومسؤولين آخرين من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى شركات شحن نفط روسية، آخر الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تعطيل دعم كوريا الشمالية للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن البنوك المستهدفة تشمل بنك جولدن ترايانجل وبنك كوريا ماندال الائتماني.

وشملت العقوبات عددًا من الجنرالات الكوريين الشماليين الذين قالت الوزارة إنهم جزء من آلاف الجنود الذين أرسلتهم بيونغ يانغ إلى روسيا لدعم جهود الحرب في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن روسيا بدأت في استخدام قوات كورية شمالية بأعداد كبيرة لأول مرة لشن هجمات ضد القوات الأوكرانية التي تقاتل من أجل السيطرة على جيب في منطقة كورسك الروسية.

وتقدر كييف أن نحو 11 ألف جندي كوري شمالي يتواجدون في الأراضي الأوكرانية، إلى جانب قوة كبيرة من الجنود الروس.

وفي الوقت نفسه، لم تؤكد روسيا أو تنفِ وجود الجنود الكوريين الشماليين ضمن صفوفها.