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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

في لقاء المسلماني ووزير الإعلام الكويتي .. تعاون مرتقب بين ماسبيرو وتليفزيون الكويت

احمد المسلماني ووزير
احمد المسلماني ووزير الإعلام الكويتي
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أشاد وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري بالمكانة التاريخية لماسبيرو، وبدور الإعلام والثقافة في مصر في تعزيز القوة الناعمة العربية.

جاء ذلك خلال استقباله الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والذي زار وزارة الإعلام الكويتية، وتفقد الاستديوهات الجديدة، ومركز الأخبار بتليفزيون دولة الكويت.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية عقب تكريمه من وزارة الإعلام الكويتية: لقد اتفقنا على المزيد من التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، وسيكون الإنتاج المشترك على جدول الأولويات في المرحلة القادمة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: لدى الكويت تجربة ثرية في الثقافة والإعلام تستحق الاحترام والتقدير، وقد شكّل زكي طليمات وفؤاد زكريا وزكي نجيب محمود وغيرهم جسورًا فكرية ربطت مصر بالكويت لعقود طويلة، واليوم فإننا نعمل من جديد لتعزيز العلاقات في مجالات الإذاعة والتليفزيون والإنتاج المشترك.

وزير الإعلام الكويتي أحمد المسلماني رئيس ا للهيئة الوطنية للإعلام