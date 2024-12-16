محافظ دمياط يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالمحافظة.. صور

اختتم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته التي أجراها اليوم، لمتابعة الموقف الخاص لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ، بتفقد موقع مشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية ، حيث اطلع خلال الزيارة على نسب التنفيذ بمحاور المشروع الذى يشمل إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤٠٠ متر لحماية الكورنيش والطريق ، وإنشاء سور ورصيف ، وأعمدة للانارة ومرسى لمعدية نقل الركاب ، وأيضًا شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية وجزيرة وسطى ، علاوة على رصف حارتى الطريق بطول ٩٠٠ متر .

هذا وقد تابع " محافظ دمياط " خلال مروره بالمنطقة و بالضفة المقابلة للكورنيش بدمياط، أعمال إزالة المنشآت الواقعة بحرم نهر النيل، لاستكمال أعمال التطوير بالمنطقة و تحقيق الاستغلال الأمثل لها بإنشاء ممشى على النهر .

فيما وقد أصدر " الدكتور أيمن الشهابى" تعليمات مشددة إلى الجهة المُنفذة بالاسراع بمعدلات التنفيذ بهذا المشروع، و تمهيد الطريق و استكمال أعمال الرصف ، مؤكدًا متابعته الدورية من خلال الزيارات الميدانية للانتهاء من الأعمال به ، وذلك لحيوية هذا الطريق والذى يُعد شريان اساسى يربط بين مدينة دمياط و طريق رأس البر.

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة ميدانية، استهلها بتفقد الشارع الحربى بمدينة دمياط، لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطويره ورصفه، بطول كيلو و١٠٠ متر بدايةً من طريق عزبة اللحم حتى مستشفى دمياط التخصصى ،بعرض ٨ متر للحارة الواحدة ، وإنشاء جزيرة وسطى بعرض متر .

وفى هذا السياق، تابع " الدكتور أيمن الشهابى " آخر التطورات بالمشروع، ونسب التنفيذ به ، حيث وجه بضرورة العمل بالتوازى ووفقًا لخطة محددة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشارع ، والدفع بمعدلات التنفيذ ، مؤكدًا على الانتهاء من فرد طبقة السن بحارتى الطريق بنهاية الأسبوع الجارى .