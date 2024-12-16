لماذا أصبح نبيل الحلفاوي أكثر الفنانين تفاعلا على "إكس"؟

نجح الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، في تواجده الدائم على منصة "إكس" وكسب جميع الفئات العمرية ووصل عدد متابعيه إلى 6 ملايين و600 ألف شخص، وكتب على خانة التعريف في صفحته على منصة “إكس”، عبارة كشفت سر تفاعله على السوشيال ميديا، حيث كتب: "هارب إلى هنا من الضغوط والمعاناة.. فلا يزعجك ما قد تراه انشغالا بما لا يستحق".

الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

غير الفنان نبيل الحلفاوي، عن وجهة نظره تجاه السوشيال ميديا، قائلًا: "العدد الكبير من المتابعين 50% فعلا اللى بيخشوا يتفاعلوا، في حسابات بتدخل ومبتكملش أو يقروا ميتفاعلوش مش شرط إن العدد الكبير دا يتابعني علشان كلامي مهم، في عدد بيتابعني علشان شخصية معروفة لديه، إحنا بالنسبة للناس زي قرايبنا كده لما يفتحوا حساب نتابعهم، بمجرد ما حد معروف يفتح حساب عدد كبير جدًا يتابعه وفي جزء منهم مش جاي لفصاحة وحلاوة كلامي جايين لمجرد إنهم عارفني".



نبيل الحلفاوي يكشف سبب انقطاعه عن اللقاءات التليفزيونية

كشف الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، في لقاء تلفزيوني سابق له عن أسباب عدم ظهوره كثيرًا في الإعلام منذ 9 سنوات، مع الإعلامي محمود سعد، وكتب حينها عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" "صداقة عمرها ربع قرن تجمعني بمحمود سعد، جعلتني أستجيب للظهور معه وبعد ما علمت بإعلانه في برنامجه عن الموعد بالفعل صار التزامًا".

وعلق عن أسباب عدم ظهوره كثيرًا قائلًا: "إن هذا عيب في شخصيتي، لأنني اكتفى بالظهور الدرامي وتجسيد الأدوار المختلفة، وأترك التقييم للجمهور"، وأكد على أن قليلًا من يستطيعون تقديم إضافات في الموضوعات التي يتحدثون فيها، لكنه ليس من هؤلاء.