الممثلة السورية نور علي تترشح لجوائز Joy Awards

أعلنت إدارة حفل Joy Awards عن ترشيح النجمة السورية نور علي لجائزة أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني عن دورها في مسلسل لعبة حب، وهذا ضمن الترشيحات لجوائز صُناع الترفيه لعام 2025 التي سيتم منحها في حفل كبير سيُقام يوم 18 يناير المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعن دورها في مسلسل “لعبة حب” قالت نور علي، على حسابها الرسمي على انستجرام "شكل مسلسل لعبة حب تحدياً كبيراً بالنسبة لي كدور أساسي وبطولة، فقد تحديت نفسي في هذا العمل الذي تطلب مني جهداً والتزاماً على مدار 8 أشهر للمحافظة على هذه الوتيرة والشغف بالدور الذي ألعبه". يُذكر أن لعبة حب هو أحدث أعمال نور علي، وسبق لها وأن فازت عنه بجائزة الإبداع الفني بمهرجان الفضائيات العربية بمصر (2024).

نور علي ممثلة سورية، استطاعت بعفويتها وأدائها الطبيعي أن تلفت إليها الأنظار في بداية مسيرتها الفنية من خلال دور دينا في مسلسل عروس بيروت بأجزائه الثلاثة (2019-21)، الذي تصدر قائمة المشاهدة على منصة شاهد. لتنطلق نور بعدها في أدوار متنوعة تثبت قدرتها على التلون، وتضع اسمها بين نخبة الممثلات على مستوى العالم العربي.

من بين هذه الأدوار قصة حب مؤثرة ولا تُنسى في مسلسل عالحلوة والمرة (2021)، وفي مسلسل ستيليتو (2022) بشخصية مدربة يوجا تقع في حب رجل متزوج، وبشخصية المرأة القوية والقاسية في مسلسل صقّار (2021). أيضاً شاركت نور في بطولة مسلسل الدراما النفسية الحجرة (2023)، بشخصية متهمة بجريمة قتل وخيانة زوجها.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لنور علي، مسلسل البطل الذي سيشارك في الموسم الرمضاني القادم 2025، من إخراج الليث حجّو.