بعد زيارتها لراهبات الوردية.. ملكة الأردن: "أتمنى أن يعم السلام في العالم"

شاركت الملكة رانيا العبدالله لحظاتٍ مميزة من زيارة قامت بها إلى بيت الزيارة لراهبات الوردية، حيث عبرت عن دعائها أن يعم السلام في “أرض السلام”.

وأكدت ملكة الأردن، في منشورٍ جديد عبر حسابها على إنستغرام، على أهمية السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وهو الأمر الذي تركز عليه جهود المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما تمنت الملكة رانيا في منشورها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أن يعم الخير والفرح على “أهل العيد” وكل محبي السلام في العالم، في رسالة تضامن وتفاؤل بمستقبلٍ أفضل يعمه السلام والمحبة.