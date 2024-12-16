الإحصاء: 923 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 10 أشهر

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 923 مليون دولار، خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 706 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية للأردن 617 مليـــون دولار خــلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 553 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 306 مليون دولار، خلال الـ 10 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 153 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 103 مليون دولار.

2. محضرات خضر وفواكه بقيمة 53 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 50 مليون دولار.

4. ملابس جاهزة بقيمة 43 مليون دولار.

5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 38 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024

1. أسمدة بقيمة 94 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 44 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 26 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات وأجزؤها بقيمة 11 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.



وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 7.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة .



وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 700 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .