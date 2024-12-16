بغداد بونجاح والأهلي.. صفقة مثيرة حيرت جماهير القلعة الحمراء

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي، حول صوت الصفقات الجديدة سواء التي سيتم التعاقد معها لتدعيم الصفوف في الميركاتو الشتوي، أو التدعيمات للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 .

بغداد بونجاح

بغداد بونجاح والأهلي

وظهر في الصورة خلال الفترة الأخيرة المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب الشمال القطري، والذي دخل حسابات مسئولي القلعة الحمراء ليكون الصفقة السوبر لتدعيم خط الهجوم.

وذكرت صحيفة "العرب" القطرية، اليوم الأربعاء أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي الشمال القطري.

وذكرت الصحيفة أن بغداد بونجاح ضمن أولويات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي أو التوصل إلى اتفاق لتدعيم الفريق في كاس العالم للأاندية بأمريكا الصيف المقبل.

حكاية بغداد بونجاح مع الأهلي

يذكر أنها ليس المرة الأولى التي يدخل فيها مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع الجزائري بغداد بونجاح حيث سبق وأن فاوض الاهلي اللاعب أكثر من مرة في السنوات الماضية منذ أن كان يلعب في صفوف النجم الساحلي التونسي ولكن الصفقة فشلت بسبب المقابل المادي الذي يحصل عليها اللاعب.

كما كشفت تقارير إعلامية جزائرية في 2020 أن النادى الأهلى يفكر فى التعاقد مع المهاجم الجزائرى بغداد بونجاح لاعب السد القطرى، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح

وكشف مصدر داخل الاهلي أن المهاجم الجزائري بغداد بونجاح ضمن حسابات النادي، وهناك قناعة كبيرة من مارسيل كولر باللاعب، والذي يعتبر إضافة قوية وكبيرة لخط هجوم الفريق مع الفلسطيني وسام أبو علي.

وأضاف المصدر أن الفترة الأخيرة شهدت تواصل بين مسئولي النادي الأهلي ووكيل أعمال المهاجم الجزائري الدولي لمعرفة موقفة من الانتقال للقلعة الحمراء.

وشدد المصدر على أن بغداد بونجاح يعتبر واحد من افضل المهاجيم في قارة افريقيا، كما أنه يقدم مستويات مميزة مع نادي الشمال القطري في الموسم الحالي رغم أنه تجاوز سن الـ33 عاما.

وانضم بغداد بونجاح إلى صفوف فريق الشمال القطري في الصيف الماضي قادما من نادي السد وقدم مستويات مميزة في الموسم الحالي بعدما خاض 15 مباراة تمكن من تسجيل 13 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة .

وتبلغ القيمة التسويقية للمهاجم الجزائري 2 مليون و800 ألف دولار كما أنه يتقاضى راتب كبير مع نادي الشمال يتخطي ضعف راتب أعلى لاعب في الأهلي.

وانضم بغداد بونجاح إلى فريق السد القطري في عام 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي، وحصد خلال 9 مواسم 14 لقبا مختلفًا.

كما قاد النجم بونجاح المنتخب الجزائري للفوز بلقب بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في القاهرة بعدما سجل هدف النهائي الوحيد في مرمي السنغال.