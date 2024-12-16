طرح البوسترالرسمي لـ فيلم "Superman"

طرحت استديوهات “وارنر براذر” الترفيهية، البوستر الرسمي لفيلم السوبر هيرو “Superman” للمخرج جيمس غان، والمقرر طرحه بصالات السينما 11 يوليو 2025.

ديفيد كورنسويت، يضم طاقم الفيلم الممثلة الحائزة على جائزة إيمي راشيل بروسنان في دور لويس لين، ويتولى نيكولاس هولت دور شرير سوبرمان الشهير ليكس لوثر، في حين يضم فريق العمل أيضًا سكايلر جيسوندو (جيمي أولسن)، وأنتوني كاريجان (ميتامورفو)، وإيدي جاثجي (مستر تيريفيك)، وناثان فيليون (جاي جاردنر)، وإيزابيلا ميرسيد (هاوكجيرل).

ويعتبر دور “سوبرمان” الظهور الأول لـ كورنسويت كبطل هوليوودي، حيث اشتهر الممثل البالغ من العمر 30 عامًا بأدواره في سلسلتين من تأليف ريان مورفي على “نتفليكس”، وهما "The Politician" و"Hollywood".