زيادة الحد الأدنى للمعاشات يناير 2025.. التفاصيل الكاملة للفئات المستفيدة وآليات التنفيذ

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ،يوم الأثنين 2 ديسمبر 2024 عن قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات، بدءًا من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين.

وأثار القرار اهتمام شريحة واسعة من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث شمل زيادات واضحة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، إلى جانب تعديل حد الاشتراك التأميني.

وتجيب "البوابة نيوز" في هذا التقرير عن كافة تساؤلات المواطنين الخاصة بزيادة المعاشات والفئات المستفيدة وموعد الزيادة السنوية لعام 2025.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات

وفقًا لما أعلنته الهيئة، تشمل الزيادة الفئات التالية:

أصحاب المعاشات أقل من 1500 جنيه: سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1500 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025. المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في يناير 2025: في حال كان المعاش أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه إلى هذا المبلغ. أصحاب الحد الأقصى الحالي للمعاش (10,080 جنيه): ستتم زيادة معاشاتهم إلى 11,600 جنيه. المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في يناير 2025: إذا كان معادلة معاشهم أقل من 11,600 جنيه، سيتم رفعه إلى هذا المبلغ. رفع حد الاشتراك التأميني: للموظفين الذين يتقاضون أقل من 2300 جنيه ليصبح الحد الأدنى 2300 جنيه، بينما سيُرفع الحد الأقصى من 12,600 جنيه إلى 14,500 جنيه.

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هذا القرار يأتي في إطار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين قيم المعاشات وضمان استدامة النظام التأميني.

وصرّح عوض بأن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى إلى 11,600 جنيه، بزيادة 800 جنيه عن المعدلات الحالية.

الزيادة السنوية للمعاشات

بحسب المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، ستُطبق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، بنسبة تصل إلى معدل التضخم بحد أقصى 15%.

وتُموَّل هذه الزيادة عبر صندوق التأمينات والخزانة العامة، مع مراعاة أن تصبح الزيادة جزءًا من المعاش الأساسي عند حساب زيادات السنوات التالية.

هل تشمل الزيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة"؟

أكد سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات يشمل جميع المؤمن عليهم دون أن يطال المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

وأضاف أن القرار يستفيد منه جميع الفئات، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، مع تحمل المؤمن عليهم نسبة 11% من قيمة الزيادة الجديدة.

أماكن صرف المعاشات وطرق الاستعلام

ستُصرف معاشات يناير 2025 عبر المنافذ التالية:

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

فروع البنوك.

البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

منافذ شركة "فوري".

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن معاشاتهم عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية: