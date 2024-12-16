في غياب المدرب.. مسار يسحق إنبي بسباعية نظيفة بدورى الكرة النسائية

فاز فريق مسار للكرة النسائية على فريق إنبي، بسباعية نظيفة وذلك ضمن المباريات المؤجلة لفريق مسار في الدوري الجاري، بعد تأجيلها لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وكان قد انتهى الشوط الأول بتقدم فريق مسار على حساب إنبي بـ 4 أهداف مقابل لاشيء.

ليحرز أهدافه الثلاثة الجديدة خلال الشوط الثاني دون أن يتلقى اى أهداف في شباكه.

الجدير بالذكر، أن فريق مسار يخوض المباراة دون مدرب الفريق الكابتن أحمد رمضان جاد، أو حارسه مرماه الكابتن حبيبة صبري.

ويشارك الثنائي في حفل جوائز الكاف للأفضل في القارة الإفريقية لعام 2024.

ويتواجد الكابتن أحمد رمضان جاد، مدرب فريق مسار، ضمن الحضور وذلك بعد أعلانه أسمه ضمن القائمة المرشحة للجوائز كأحسن مدرب نسائي عن فريق مسار.

كما تتواجد اللاعبة حبيبة صبري حارسة مرمى فريق مسار، وذلك بعد وجودها ضمن القائمة النهائية للاعبات المرشحات للقائمة المختصرة لـ أفضل لاعبة صاعدة في إفريقيا.

وغادر كلا من مدرب فريق مسار وحارسة مرماه صباح أمس الاحد للاستعداد لحضور الحفل.

وتأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.