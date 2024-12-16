الاحتلال يسرق وينهب المحال التجارية في نابلس ورام الله.. تفاصيل

الإثنين 16/ديسمبر/2024 - 05:25 م

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة تشمل الأطفال والنساء، ويحتجزهم كوسيلة للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم.

وأشارت إلى تفشي مرض "الجرب" داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي وتردي جودة الطعام، لافتة إلى أن بعض الفلسطينيين تعرضوا للتسمم بسبب تناول غذاء فاسد قُدم لهم أثناء الاحتجاز.

وأضافت "ولاء"، خلال رسالة بثتها على الهواء عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "قوات الاحتلال قامت بسرقة ونهب الأموال من جميع فروع المحال التجارية للصرافة في مدينتي نابلس ورام الله، كما نفذت عمليات اعتقال طالت ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية".

وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى ومخيمات فلسطينية، بينما تعاني مدينة الخليل من إجراءات تضييق شديدة تشمل نصب بوابات حديدية ومكعبات إسمنتية داخل البلدات وفي محيطها.

وأوضحت المراسلة أن قوات الاحتلال هدمت أكثر من 15 منزلًا في بلدة الظاهرية، إضافة إلى 6 منازل أخرى في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من مختلف النواحي وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية.