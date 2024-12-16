جامعة أسيوط تُطلق دليلاً تدريبياً لتقديم "المشورة الاجتماعية الصحية" بالمستشفيات

أطلقت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، دليلاً تدريبيا لتقديم " المشورة الاجتماعية الصحية"، حيث يتم تنفيذه بمستشفيات المحافظة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبدالعال عميد الكلية، والدكتورة راندا محمد سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد محمد سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية تثقيف وتوعية الزائرين والمترددين على المستشفيات؛ بالأمراض المختلفة وطرق الوقاية منها، والتوعية الصحية فى كافة مجالاتها، وتسهيل مهمه المرضى فى الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في سهوله ويسر، وتخفيف آلامهم، وإزالة القلق والتوتر لديهم، مشيرًا إلى دور الدليل التدريبي والتوعوي الذى يستهدف تقديم المشورة الاجتماعية الصحية؛ للمُترددين على المستشفيات، وتثقيفهم، وربط المستشفيات بالمجتمع؛ للاستفادة بكافة الإمكانيات المتاحة لدعم الخدمة الطبية والاجتماعية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود عبدالعليم، بدور الكلية فى إطلاق هذا الدليل التدريبي، والإرشادي ؛ من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع، وذلك من خلال تقديم المعلومات اللازمة لاتباع أساليب، وأنماط حياة صحية، وإحداث تغيير إيجابي، ومستدام لافتًا: أن هذا الدليل التدريبي يأتى فى إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية" بداية"، و"100 مليون صحة".

وأشارت الدكتورة إيمان عبدالعال، إلى أن الدليل التدريبي يأتي بمشاركة؛ طلاب الدراسات العليا بالكلية لتقديم المشورة الاجتماعية، والصحية؛ لجميع المترددين على مستشفيات محافظة أسيوط.

ومن جهتها، أضافت الدكتورة راندا محمد سيد: أن الدليل يستهدف الزائرين، والمُترددين على مستشفيات محافظة أسيوط، من الفئة العمرية 12 حتى 60 عاماً، والذين يتعرضون لمشكلات صحية، واجتماعية، مشيرةً إلى أن سيتم تطبيقه على جميع مستشفيات جامعة أسيوط كمرحلة أولى، ومن ثم التوسع ليشمل جميع مستشفيات محافظة أسيوط.

