تجنب وضع ساق على أخرى عند الجلوس.. أضرار صحية خطيرة

كثيرًا ما نتبع عادات يومية تبدو بسيطة دون إدراك خطورتها الصحية على المدى الطويل. إحدى هذه العادات الشائعة هي الجلوس مع وضع ساق فوق الأخرى. ورغم أن هذه الوضعية تبدو مريحة لكثير من الأشخاص، إلا أنها قد تؤدي إلى مشكلات خطيرة تتعلق بالدورة الدموية وصحة الأطراف السفلية.

فوضع الساق فوق الأخرى عادة شائعة قد تبدو غير ضارة، لكنها تشكل خطرًا على صحة الدورة الدموية والأطراف السفلية، ويؤدي الضغط الناتج عن هذه الوضعية إلى ضعف تدفق الدم، احتباس الماء، وزيادة تكون السيلوليت، ويُنصح باتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة، تجنب الملابس الضيقة، وتغيير وضعيات الجلوس بانتظام للحفاظ على صحة الجسم.



تأثير وضع ساق فوق الأخرى على الدورة الدموية:

أوضح الدكتور بريندون تالبوت، خبير العظام الكندي، أن وضع ساق فوق الأخرى يشكل ضغطًا على منطقة تصريف الدم الرئيسية في الأطراف السفلية، مما يعوق تدفق الدم بشكل طبيعي.

• الدم من الأطراف السفلية يتجمع في الوريد الفخذي، الذي يمر تحت الرباط الإربي في منطقة الفخذ.

• عند الضغط المستمر على هذا الوريد بسبب وضع الساق فوق الأخرى، يتأثر تدفق الدم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية.

أبرز الأضرار الصحية لوضع الساق فوق الأخرى:

1. ضعف الدورة الدموية وتكون السيلوليت

• أكدت دراسة حديثة أن الجلوس بوضعية الساق فوق الأخرى، خاصة مع ارتداء البنطال الضيق، يعيق الدورة الدموية في الساقين.

• يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى زيادة خطر السيلوليت، وهي حالة يظهر فيها الجلد بشكل غائر ومتكتل، يشبه قشر البرتقال، خاصة في منطقة الأرداف والفخذين.

• السيلوليت يصيب الرجال والنساء، لكنه أكثر شيوعًا بين النساء.

2. تراكم الدهون واحتباس الماء

• وضع الساق فوق الأخرى يعيق وصول الدم إلى الساقين، مما يعزز تكتل الدهون تحت الجلد واحتباس الماء.

• مع ضعف الدورة الدموية، يصبح الجسم غير قادر على التخلص من السموم المتراكمة في الساقين، مما يؤدي إلى زيادة احتباس السوائل.

3. التأثير السلبي للملابس الضيقة

• يرتبط ارتداء البنطال الجينز الضيق بمشكلات مشابهة، حيث يضغط على الأطراف السفلية ويعيق تدفق الدم بحرية.

• قد تؤدي الملابس الضيقة إلى تفاقم مشكلة السيلوليت واحتباس السوائل تحت الجلد.

النتائج المترتبة على ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية:

• زيادة احتباس الماء: يحدث ذلك بسبب عدم قدرة الدم على الدوران بشكل طبيعي للتخلص من السموم.

• تراكم الدهون: بسبب قلة وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الأنسجة، مما يعيق عملية التمثيل الغذائي للخلايا الدهنية.

• ظهور التكتلات والسيلوليت: نتيجة تجمع الدهون واحتباس الماء تحت الجلد.

توصيات الأطباء للوقاية من هذه المشكلات:

• تجنب وضع الساق فوق الأخرى قدر الإمكان، خاصة لفترات طويلة.

• ممارسة الرياضة بانتظام: يُوصى بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا لتحفيز الدورة الدموية في الجسم.

• تجنب الأطعمة المالحة: تقليل الصوديوم في الطعام يساعد على الحد من احتباس الماء في الجسم.

• ارتداء ملابس مريحة: الابتعاد عن الملابس الضيقة التي تعيق الدورة الدموية.

• تغيير وضعية الجلوس باستمرار: عدم الثبات على وضعية واحدة لفترات طويلة.