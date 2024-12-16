تكثيف أعمال النظافة ومتابعة توافر السلع بالمعارض والمجمعات بأسعار مخفضة في أسوان

تواصل المحليات، من تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بمختلف المراكز والمدن خلال الفترة الصباحية والمسائية ، مع التفتيش الدورى على المعارض والمجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بالأسعار المخفضة .

رفع الاتربة والمخلفات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالإستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والكنس اليدوى ، وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة لأكثر من 100 طن وذلك بكافة الأحياء والمناطق السكنية ، والشوارع الرئيسية والداخلية ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بمشروع النظافة ، مدعمين باللوادر والمعدات الخفيفة والثقيلة ، وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنميات ونظافة الأحواض وصيانة المسطحات الخضراء .

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالمرور على المعرض الدائم بحى وسط ، وعدد من المحلات وسلاسل الهايبر حيث تم التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة ، كما تم المرور على أعمال التطوير والتجميل الجارية بمزلقان السكك الحديدية ، وكذا متابعة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات .

بينما قامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بمواصلة أعمال الجرد ورفع كفاءة الشوارع داخل المدينة ، مع التسوية بالتربة وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية .

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