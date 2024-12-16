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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكثيف أعمال النظافة ومتابعة توافر السلع بالمعارض والمجمعات بأسعار مخفضة في أسوان

تكثيف أعمال النظافة
تكثيف أعمال النظافة العامة باسوان
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تواصل المحليات، من تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بمختلف المراكز والمدن خلال الفترة الصباحية والمسائية ، مع التفتيش الدورى على المعارض والمجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بالأسعار المخفضة .

رفع الاتربة والمخلفات 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالإستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والكنس اليدوى ، وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة لأكثر من 100 طن وذلك بكافة الأحياء والمناطق السكنية ، والشوارع الرئيسية والداخلية ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بمشروع النظافة ، مدعمين باللوادر والمعدات الخفيفة والثقيلة ، وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنميات ونظافة الأحواض وصيانة المسطحات الخضراء .

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالمرور على المعرض الدائم بحى وسط ، وعدد من المحلات وسلاسل الهايبر حيث تم التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة ، كما تم المرور على أعمال التطوير والتجميل الجارية بمزلقان السكك الحديدية ، وكذا متابعة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات .

بينما قامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بمواصلة أعمال الجرد ورفع كفاءة الشوارع داخل المدينة ، مع التسوية بالتربة وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية .

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