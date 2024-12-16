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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عاد العراب.. الزمالك يعلن التعاقد مع السويسري كريستان جروس رسميًا

كريستان جروس
كريستان جروس
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.
جاء بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني أمس الأحد، تم  الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد .
وسيقود المدير الفني تدريب الفريق الأول اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حسين لبيب التعاقد مع السويسري كريستيان جروس كريستيان جروس