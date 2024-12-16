طقس الثلاثاء.. رياح وأمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ نهارا لحد ما على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا .

وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد ، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والأماكن القريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد ، سقوط أمطار خفيفة، غدا على بعض المناطق من السواحل الشمالية في أوقات متعددة ، ونشاط رياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد في أوقات متفرقة .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، كالتالي : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.