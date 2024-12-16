رسميًا.. كاف يعلن عن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مواعيد المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025.

ومن المقرر أن تنتهي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بشكل رسمي، يوم 1 يونيو لعام 2025.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتمد المواعيد الرئيسية للمسابقات بالموسم الحالي، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"كاف"، والتي تضمنت موعد ذهاب وإياب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

ويقام ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، على أن تكون مباراة الإياب يوم الأحد 1 يونيو.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراتي الذهاب والإياب لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حيث يقام ذهاب النهائي يوم السبت الموافق 17 مايو 2025، على أن تكون مباراة الإياب يوم الأحد 25 مايو.