سعر الذهب بمصر منتصف اليوم الأثنين

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية المتوقع والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4360 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3815 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3270 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30520 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2648 دولارا.

في مصر، افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات في الأسبوع الماضي عند مستوى 3700 جنيه، ولامس مستوى 3860 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا.

أسعار الذهب بالبورصة العالمية

جاء ذلك في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 15 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2633 دولارًا، وارتفع إلى مستوى 2726 دولارًا، ثم تراجعت إلى 2627 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا.

سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 4366 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3274 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2547 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30560 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3805 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبوصة العالمية