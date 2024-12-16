محافظ أسوان: إزالة 67 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 24

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتي تستمر حتى 26 ديسمبر الجاري وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.

إزالة 67 حالة تعدى بأسوان

إزالة 67 حالة تعد

لافتاً إلى أنه تم إزالة 67 حالة تعدى حتى الآن بمساحة 15 ألاف و 293 م2 وسط متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف من اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملة مكبرة بقرية الكلح شرق استهدفت إزالة 11 حالة تعدى بمساحة 3436 م2 .

لافتاً إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورئيس القرية ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

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