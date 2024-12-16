علاء ثابت: كليات الإعلام تمتلك فرصة ذهبية لمواكبة سوق العمل المستقبلي

أكد الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة "الأخبار" الأسبق، أن كليات الإعلام في مصر لديها فرصة ذهبية لتطوير مناهجها ومواكبة سوق العمل المستقبلي الذي يشهد تغيرات كبيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي"، التي عقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين، حيث أشار إلى أن مصر تمتلك أعظم الجامعات، لكن معظم كليات الإعلام غير قادرة حتى الآن على تخريج طالب يلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في الجانب التطبيقي.

وأوضح ثابت أن الإعلام لم يعد مقتصرًا على دراسة مناهج محددة، بل أصبح مرتبطًا بتخصصات أخرى مثل الهندسة، ما يتطلب إدخال الجانب التطبيقي بشكل أكبر في العملية التعليمية.

وأضاف: "حدث تطور كبير جدًا في سوق العمل، وهذا يستوجب أن تكون كليات الإعلام دائمًا في حالة تفاعل ومشاركة مع هذا السوق لتخريج كفاءات قادرة على التكيف مع المستجدات".

وأشار إلى أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، وتنمية مهارات الطلاب لمواجهة تحديات الإعلام الرقمي، مؤكدًا أن التعليم الإعلامي بحاجة إلى نهج جديد يتماشى مع تطلعات العصر.

وانطلقت السبت الماضي فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وعقدت على مدار اليومين العديد من جلسات وورش العمل للحديث حول مستقبل الصخافة الورقية والرقمية، وآليات تطوير وإدارة المؤسسات واقتصاديات الصحف.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.