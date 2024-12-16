دعاء النجار: تاريخ المرأة الصحفية زاخر بالنضال والكفاح

قالت دعاء النجار رئيس لجنة النشاط ومقرر لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، إن الـ ١٠ سنوات الأخيرة شهدت تقديرا واسعا للمرأة ودورها في المجتمع، مؤكدة أن المرأة الصحفية منذ بداية المهنة طالما كانت في الصفوف الأولى، وتاريخ المرأة في الوسط الصحفي زاخرا بالنضال والكفاح.

جاء ذلك على هامش مائدة مستديرة بعنوان "نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك"، بمشاركة الكاتبة الصحفية كريمة كمال، والكاتب الصحفي جمال فهمي، والدكتور عمار علي حسن، ودعاء النجار رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، والكاتبة الصحفية حنان فكري.

وأضافت النجار، أن ما وصلت إليه المرأة حتى الآن من تمثيل هو ليس كافي، مطالبة بتمكينها أكثر ووصولها إلى مزيد من المناصب ومناهضة كافة أشكال التميز ضدها وتعزيز القيم في بيئة العمل.

وكانت نقابة الصحفيين افتتحت أول أمس السبت، المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى تنعقد جلساته فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التى تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة إلى إعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذى شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لجموع الصحفيين المصريين للمشاركة فى المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالمهنة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول إلى توصيات معبرة عن الصحافة وأوضاع الصحفيين.