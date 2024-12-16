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الإثنين 16 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الإثنين 16 ديسمبر

الدولار
الدولار
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ننشر سعر الدولار اليوم الإثنين 16-12-2024  مقابل الجنيه المصرى،  في منتصف تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.72 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع .

واستقر  سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه  للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و50.78 جنيه و50.88 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.78 جنيه 50.88 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.78 جنيه للشراء و 50.88 جنيه  للبيع

 

واستقر سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.
 

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