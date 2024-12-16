11 مخلوقًا أكثر فتكًا بالإنسان على الأرض.. أخطرها ذبابة "تسي تسي"

الحيوانات الخطيرة ليست فقط تلك التي نراها عادة في أفلام الرعب كالنمور والأسود وأسماك القرش، بل هناك مخلوقات أخرى قد تبدو غير مهددة ولكنها من أكثر الكائنات فتكًا بالإنسان، وتثبت هذه القائمة أن الخطر الحقيقي على الإنسان لا يقتصر فقط على الحيوانات الكبيرة أو المفترسة، بل يشمل كائنات صغيرة غير مرئية أحيانًا مثل البعوض وذبابة التسي تسي، قد تكون هذه المخلوقات موجودة بالقرب منا دون أن ندرك مدى خطورتها.

وتبرز “البوابة نيوز” أخطر الكائنات التي تتسبب في وفاة آلاف الأشخاص سنويًا، سواء على اليابسة أو في الماء.

1. ذبابة التسي تسي:

• الوصف: تشبه ذبابة المنزل في الحجم، لكنها أخطر بكثير بسبب لدغتها القوية.

• خطرها: تنقل مرض “النوم” أو داء المثقبيات، وهو مرض طفيلي يسبب أعراضًا مثل الحمى، الصداع، القيء، وتورم المخ، مما يؤدي إلى مشكلات في النوم والوفاة.

• الإحصائيات: يُصاب بالمرض حوالي 30 ألف شخص سنويًا، ويموت منهم قرابة 10 آلاف.

2. البعوض:

• الوصف: يعد البعوض من أخطر الكائنات على وجه الأرض بسبب قدرته على نقل الأمراض.

• خطره: ينقل أمراضًا قاتلة مثل الملاريا، حمى الضنك، الحمى الصفراء، والتهاب الدماغ.

• الإحصائيات: يتسبب في وفاة حوالي 735 ألف شخص سنويًا، ومرض الملاريا وحده يصيب 200 مليون شخص سنويًا ويتسبب في وفاة 600 ألف.

• انتشاره: يتواجد البعوض في جميع أنحاء العالم تقريبًا.

3. الأفاعي:

• الوصف: تضم أنواعًا سامة مثل أفعى “تايبان الصحراء” وأفعى “الطفى المنشارية”.

• خطرها: - سم “تايبان الصحراء” يمكنه قتل الإنسان خلال أقل من 45 دقيقة.

• أفعى الطفى المنشارية تقتل حوالي 5000 شخص سنويًا؛ بسبب انتشارها في المناطق السكنية.

• الإحصائيات: تسبب الأفاعي في وفاة 50 ألف شخص سنويًا.

4. الكلاب:

• الوصف: تُعتبر الكلاب المصابة بداء الكَلَب من أخطر الحيوانات.

• خطرها: ينقل داء الكلب، وهو مرض مميت يؤدي إلى التهاب في الدماغ.

• الإحصائيات: يموت 25 ألف شخص سنويًا بسبب داء الكَلَب، 36% منهم في الهند.

5. التماسيح:

• الوصف: كائنات مفترسة تهاجم كل ما يتحرك أمامها، خاصةً في إفريقيا.

• خطرها: تتسبب في مقتل البشر عن طريق الهجمات المفاجئة.

• الإحصائيات: تتسبب في وفاة حوالي 1000 شخص سنويًا، وهي أعداد تفوق هجمات أسماك القرش.



6. فرس النهر:

• الوصف: حيوان ضخم وعدواني بوزن يصل إلى 275 كيلوغرامًا.

• خطره: يمتلك أسنانًا حادة وقوة هائلة قادرة على سحق الإنسان.

• الإحصائيات: يقتل ما يقارب 500 شخص سنويًا في إفريقيا.



7. قرش النمر:

• الوصف: يُعرف باسم “نمر البحار” بطول يصل إلى 5 أمتار.

• خطره: يهاجم ليلاً ويتغذى على حيوانات متنوعة تشمل البشر أحيانًا.

• خطورته: يعد أكثر عدوانية من أنواع القروش الأخرى.



8. القرش الأبيض الكبير:

• الوصف: يشتهر بهجماته القاتلة في المحيطات.

• خطره: يهاجم الإنسان بدافع الغريزة أثناء الصيد، ولكنه ليس الأكثر فتكًا بين الحيوانات.

• الوفيات: بالرغم من سمعته، هجماته نادرة نسبيًا.

9. السمكة الصخرية:

• الوصف: سمكة صغيرة ذات شكل غريب يمكنها التخفي بين الصخور.

• خطرها: تُعد أكثر الأسماك سمية في العالم؛ إذ يمكن لزعانفها الظهرية أن تثقب الأحذية.

• التهديد: لدغتها مؤلمة وقاتلة في بعض الحالات.

10. الأخطبوط أزرق الحلقات:

• الوصف: كائن صغير بحجم كرة الغولف ولكنه قاتل للغاية.

• خطره: يحتوي سمه على مادة أقوى بـ 10 آلاف مرة من السيانيد.

• الإحصائيات: يمكن لسمه قتل 30 إنسانًا خلال دقائق معدودة.

11. زنبار البحر أو قنديل البحر الصندوقي:

• الوصف: يُعتبر الكائن الأكثر خطورة في المحيط.

• خطره: يحتوي على مجسات بها 5000 خلية لدغ تصيب الجهاز العصبي والقلب.

• الإحصائيات: يتسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص في أستراليا سنويًا، أكثر من الأفاعي والقروش والتماسيح مجتمعة.