مكاوي: مواكبة التطورات الدولية ضرورة لحل مشكلات الصحافة في مصر

أكد الكاتب الصحفي الدكتور حسن عماد مكاوي أن لقب "صحفي" ينطبق على كل من يعمل في أي مجال صحفي سواء كان مقروءًا أو مطبوعًا أو مرئيًا، مشيرًا إلى أهمية تطوير مناهج الإعلام لتتماشى مع متغيرات سوق العمل الصحفي.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة "مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي"، المنعقدة اليوم بنقابة الصحفيين، حيث شدد مكاوي على ضرورة تطبيق نظام الساعات المعتمدة بأسلوب مصري يتماشى مع احتياجات السوق المحلي.

وأضاف مكاوي أن كليات ومعاهد وأقسام الإعلام يجب أن تنطلق برؤية واضحة ترتكز على توظيف تقنيات التعليم النشط والمزج بين الخبرات الأكاديمية والخبرات التطبيقية، مع توفير أدوات التدريب والتدريس الحديثة.

وتابع: "لا بد من مواكبة التطورات التي تشهدها الجامعات الدولية والعمل على تقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه الصحافة في مصر، بما يضمن تعزيز دور الإعلام في خدمة المجتمع ومواكبة العصر".

اختتم مكاوي كلمته بتأكيد أهمية تطوير المناهج الإعلامية لتعكس احتياجات السوق المحلي والدولي، مما يسهم في تأهيل أجيال جديدة قادرة على مواجهة تحديات المهنة والابتكار في مجال الإعلام.

وانطلقت السبت الماضي فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وعقدت على مدار اليومين العديد من جلسات وورش العمل للحديث حول مستقبل الصخافة الورقية والرقمية، وآليات تطوير وإدارة المؤسسات واقتصاديات الصحف.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.