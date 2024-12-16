تستهدف شراء 6 ملايين طن.. التموين تستعد لموسم قصب السكر 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الاستعداد الكامل لموسم قصب السكر القادم 2025، وذلك بتشغيل جميع مصانع السكر، حيث تستهدف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب.

وأشارت الوزارة إلى أن الكميات المستهدفة من إنتاج السكر تبلغ نحو 650 ألف طن هذا العام.

أوضحت أنه سيتم صرف حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة.

وفيما يتعلق بالتكلفة المالية، أوضحت الوزارة أن المخصصات المالية لشراء القصب هذا العام تبلغ 16 مليار جنيه، بخلاف تكلفة العمليات الصناعية التي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه.

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق بأن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية.