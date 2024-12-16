مسار يتقدم على إنبي بـ4 أهداف نظيفة في الشوط الأول بدوري السيدات

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فريق مسار للكرة النسائية أمام فريق إنبي، وذلك ضمن المباريات المؤجلة لفريق مسار في الدوري الجاري، لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

حيث أنتهى الشوط بتقدم فريق مسار على حساب إنبي بـ 4 أهداف مقابل لاشىء.

الجدير بالذكر، أن فريق مسار يخوض المباراة دون مدرب الفريق الكابتن أحمد رمضان جاد، أو حارسه مرماه الكابتن حبيبة صبري.

ويشارك الثنائي في حفل جوائز الكاف للأفضل في القارة الإفريقية لعام 2024.

ويتواجد الكابتن أحمد رمضان جاد، مدرب فريق مسار، ضمن الحضور وذلك بعد أعلانه أسمه ضمن القائمة المرشحة للجوائز كأحسن مدرب نسائي عن فريق مسار.

كما تتواجد اللاعبة حبيبة صبري حارسة مرمى فريق مسار، وذلك بعد وجودها ضمن القائمة النهائية للاعبات المرشحات للقائمة المختصرة لـ أفضل لاعبة صاعدة في إفريقيا.

وغادر كلا من مدرب فريق مسار وحارسة مرماه صباح أمس الاحد للاستعداد لحضور الحفل.

وتأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.