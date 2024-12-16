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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتابع انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية.. صور

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة إنتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بحى العمرانية للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية لسد إحتياجات المواطنين المقبلين على خدمات السوق .
حرص محافظ الجيزة علي الالتقاء بالمواطنين والذي يخدم احياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة، واستمع لأراء المترددين على السوق للإطمئنان على مستوى الأسعار وملائمة السلع والمنتجات المعروضة لاحتياجاتهم ونسب التخفيضات مؤكداً حرص الدولة وقيادتها على تلبية كافة متطلباتهم والدفع عن كاهلهم، مشيرا بقوله " إحنا جايين علشان نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم ".


وشدد المحافظ، على رئيس مدينة الجيزة بالمتابعة والتنسيق مع رؤساء أحياء الهرم والعمرانية، للنظر بعدد من شكاوى المواطنين الذين تصادف تواجدهم خلال مرور المحافظ على عدد من مشروعات التطوير صباح اليوم الإثنين.

محافظ الجيزة يتابع إنتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية توافد المواطنين علية للاسبوع الثاني حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إنتظام تشغيل سوق اليوم الواحد حي العمرانيه الجيزة