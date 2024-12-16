اتحاد عمال مصر يشكل لجنة تشريعية لمراجعة قانون النقابات العمالية

قرر عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تشكيل لجنة تشريعية برئاسته لدراسة تعديل ومراجعة مواد قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2018 تضم اللجنة عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة العمالية من ذوى الخبرة.

صرح عيد مرسال الأمين العام للاتحاد، بأن اللجنة التشريعية تتولى مراجعة مواد القانون الحالي وإعداد مشروع بتعديل البعض منها تماشيا مع أحكام الدستور المصرى الصادر عام 2014 والقوانين الوطنية ذات الصلة التي تؤكد على حماية حقوق العمال بجانب التأكيد على وحدة التنظيم النقابى لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الأخذ بمعايير العمل التي نصت عليها اتفاقيات العمل العربية والدولية.

لفت مرسال أن اللجنة تقوم ببحث ودراسة رؤية النقابات العامة وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات السابقة والحالية والقانونية.