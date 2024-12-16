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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الهوكي يؤجل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية ببورسعيد

اتحاد الهوكي
اتحاد الهوكي
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قرر مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، تأجيل بطولة أفريقيا للأندية والتي كان مقررا إقامتها في بورسعيد خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير المقبل، بمشاركة عدد كبير من أندية القارة السمراء.

وجاء قرار الاتحاد المصري بالتأجيل لتقام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل، بناء على طلب نادي الشرقية وهو المستضيف للبطولة، وتم إبلاغ كافة الأندية المشاركة بالموعد الجديد.

ومن جانبه قال اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي، أن هناك استعدادات قوية من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق وسمعة الرياضة المصرية.

وأوضح، أن الهوكي المصري هو أحد الركائز الأساسية لرياضة الهوكي على مستوى القارة السمراء، وأن هدفه عودة المنتخبات الوطنية لمنصات التتويج القارية، والوصول إلى المستويات العالمية.

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