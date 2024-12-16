أستاذ تخطيط عمراني: مصر مهتمة بتنمية الصعيد على كل المحاور

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ منطقة الصعيد كانت تعاني من الإهمال والتهميش من جانب الدولة وكان التركيز على القاهرة الكبرى والإسكندرية، لكن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى وضع استراتيجية تهدف إلى أن جميع المصريين على ربوع الأراضي لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الصعيد الآن لديها استراتيجية عمرانية متكاملة، إذ إن الدولة المصرية مهتمة بتنمية الصعيد، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على محاور عديدة سواء العمراني أو الاقتصادي الذي يهدف إلى خلق فرص عمل.

وتابع: «الصعيد كانت تعاني من غياب شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، بالتالي كان هناك شعور لدى المواطن أنه محروم من الاحتياجات الأساسية، كما أن هناك خطة للدولة المصرية بتنمية القطاع التعليمي والصحي، بالتالي التعليم اليوم في الصعيد على قدم المساواة مع القاهرة، إذ إن هناك طفرة في مجال التعليم والصحة».

ولفت إلى أنّ الدولة توفر أيضا المسكن المناسب لمواطني الصعيد بكافة الطبقات الاقتصادية.