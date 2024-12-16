هشام يونس: سنكون منفتحين على جهات التدريب الدولية ولكن بضوابط محددة

قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح جزء من الدخل خاصة مع الظروف الحالية التي يعاني منها الجميع.

وأضاف “يونس”، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أننا سنكون منفتحين على جهات التدريب الدولية ولكن بضوابط محددة وبالتوافق مع أجهزة الدولة المصرية.

وأوضح أنه لا يمكن لأحد أن يقلل من تأثير الصحافة بشكل عام في التغيير، لأنها تترك أثرا كبيرا في الشارع والمسؤولين.

وانطلقت السبت الماضي فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وعقدت على مدار اليومين العديد من جلسات وورش العمل للحديث حول مستقبل الصخافة الورقية والرقمية، وآليات تطوير وإدارة المؤسسات واقتصاديات الصحف.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.



ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.