الخط الثالث لمترو الأنفاق يوفر خدمة واي فاي مجانية في 8 محطات

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، تقديم خدمة الواي فاي المجانية.

محطات توفير خدمة الواي فاي في الخط الثالث لمترو الأنفاق

وتتوفر الخدمة الآن في ثماني محطات رئيسية: العتبة، وباب الشعرية، والجيش، والعباسية، وأرض المعارض، والاستاد، وكلية البنات، والأهرام.

الخط الثالث لمترو الأنفاق والالتزام بتحسين الخدمة

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام الخط الثالث لمترو الأنفاق (الأخضر) بتحسين خدمات النقل العام وتوفير تجربة مريحة ومتكاملة للركاب.

وتعكس هذه الخطوة رؤية شركة آر إي تي بي ديف للنقل كايرو لتطوير وسائل النقل وتحويلها إلى جزء حيوي من الحياة اليومية، ليس فقط كوسيلة للتنقل، بل كمحور ثقافي يدعم المستخدمين في أداء مهامهم اليومية.