محافظ دمياط يتابع أعمال رصف الشارع الحربي.. صور

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة ميدانية، استهلها بتفقد الشارع الحربى بمدينة دمياط، لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطويره ورصفه، بطول كيلو و١٠٠ متر بدايةً من طريق عزبة اللحم حتى مستشفى دمياط التخصصى ،بعرض ٨ متر للحارة الواحدة ، وإنشاء جزيرة وسطى بعرض متر .

وفى هذا السياق، تابع " الدكتور أيمن الشهابى " آخر التطورات بالمشروع، ونسب التنفيذ به ، حيث وجه بضرورة العمل بالتوازى ووفقًا لخطة محددة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشارع ، والدفع بمعدلات التنفيذ ، مؤكدًا على الانتهاء من فرد طبقة السن بحارتى الطريق بنهاية الأسبوع الجارى .

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط ، عرض وتقييم تجارب المعلمين في ملتقى "تجربتي رائدة والمعلم الموهوب" الذي يقام في مكتبة مصر العامة، وذلك بحضور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، و نادية عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود حجاج، مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بالوزارة، و عبير الهجرسي، مدير إدارة التواصل بالمديرية.

في البداية نقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، كما عبرت عن سعادتها في المشاركة بملتقى "تجربتي رائدة والمعلم الموهوب" التي تهدف إلى عرض وتقييم تجارب المعلمين، وأيضًا دعم خطة التربية والتعليم التى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، وذلك بهدف تعزيز محاور التعلم، التى تحقق دعم ملف التنمية البشرية.

وأوضحت "نائب المحافظ" أن هذا الملتقى فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات، والخروج بأفضل التجارب، لدعم العملية التعليمية، وتحقيق رؤية الدولة نحو تطويرها، والتأكيد أيضًا على أهمية دور المعلم باستراتيجية التطوير وكذلك دوره الرائد فى تشكيل الوعى لدى الطلاب وتربيته تربية صحيحة للخروج بجيل واعى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية، وأعربت عن أمنياتها للجميع بالتوفيق و هنأت المكرمين الفائزين فى مسابقه ١٠٠ معلم متمكن مبدع على مستوى المحافظة، والفائز على مستوى الجمهورية، والفائز بشخصية العام على مستوى الجمهورية من خلال الزيارات الميدانية.