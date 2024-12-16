ads
الإثنين 16 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية: الموافقة على إنشاء قسم ثالث المنصورة وحي جنوب لخدمة المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، اجتماعاً باللجنة العليا للتقسيم الإداري، لمناقشة إنشاء قسم شرطة ثالث المنصورة وحي جنوب والحدود الإدارية والأمنية والشياخات، فصلا من مكونات قسم أول وقسم ثاني المنصورة أمنيا ومن حي غرب المنصورة إدارياً .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والعميد وليد مسعد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الأمن ، و محسن طه مدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان بالمحافظة ، والدكتور خالد مدير إدارة التقسيم الإداري بالمحافظة، والمحاسب السيد خيوة وكيل وزارة المالية، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة جيهان علي وكيل مديرية المساحة بالدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، و وائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصورة، و محمد جلال مدير إدارة الأملاك ، والمهندسه مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.


وأوضح اللواء " مرزوق " بأن اللجنة العليا للتقسيم الإداري وافقت علي إنشاء قسم شرطة ثالث المنصورة وحي جنوب، لضمان وصل كافة الخدمات للمواطنين سواء الخدمات الأمنية أو الخدمات المختلفة في القطاعات الخدمية، وتخفيف العبء عن حي غرب نظراً للكثافة السكانية، في هذا الحي والذي يضم عدد كبير من المناطق والشوارع الرئيسية.

IMG-20241216-WA0065
IMG-20241216-WA0065
IMG-20241216-WA0066
IMG-20241216-WA0066
IMG-20241216-WA0069
IMG-20241216-WA0069
IMG-20241216-WA0070
IMG-20241216-WA0070
IMG-20241216-WA0063
IMG-20241216-WA0063
IMG-20241216-WA0064
IMG-20241216-WA0064
IMG-20241216-WA0073
IMG-20241216-WA0073
IMG-20241216-WA0074
IMG-20241216-WA0074
IMG-20241216-WA0067
IMG-20241216-WA0067
IMG-20241216-WA0068
IMG-20241216-WA0068
IMG-20241216-WA0071
IMG-20241216-WA0071
IMG-20241216-WA0072
IMG-20241216-WA0072
الدقهلية الدكتور أحمد العدل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حى غرب المنصورة حي شرق المنصورة غرب المنصورة محافظ الدقهلية