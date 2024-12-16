محافظ الدقهلية: الموافقة على إنشاء قسم ثالث المنصورة وحي جنوب لخدمة المواطنين

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، اجتماعاً باللجنة العليا للتقسيم الإداري، لمناقشة إنشاء قسم شرطة ثالث المنصورة وحي جنوب والحدود الإدارية والأمنية والشياخات، فصلا من مكونات قسم أول وقسم ثاني المنصورة أمنيا ومن حي غرب المنصورة إدارياً .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والعميد وليد مسعد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الأمن ، و محسن طه مدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان بالمحافظة ، والدكتور خالد مدير إدارة التقسيم الإداري بالمحافظة، والمحاسب السيد خيوة وكيل وزارة المالية، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة جيهان علي وكيل مديرية المساحة بالدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، و وائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصورة، و محمد جلال مدير إدارة الأملاك ، والمهندسه مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.



وأوضح اللواء " مرزوق " بأن اللجنة العليا للتقسيم الإداري وافقت علي إنشاء قسم شرطة ثالث المنصورة وحي جنوب، لضمان وصل كافة الخدمات للمواطنين سواء الخدمات الأمنية أو الخدمات المختلفة في القطاعات الخدمية، وتخفيف العبء عن حي غرب نظراً للكثافة السكانية، في هذا الحي والذي يضم عدد كبير من المناطق والشوارع الرئيسية.

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