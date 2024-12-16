محمد سعد عبد الحفيظ: أحدثنا نقلة نوعية في مركز التدريب بنقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين: إننا أحدثنا نقلة نوعية في مركز التدريب بنقابة الصحفيين، وأعدنا تأسيس وافتتاح مركز تدريب النقابة في الدور السابع منذ أكثر من عام.



وأضاف “عبد الحفيظ”، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين:"حولنا مركز التدريب من مجرد محتوى نظري إلى عملي، بالتعاون مع عدد من الخبراء لتناسب التطورات التي طرأت على المهنة في السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن المركز لم يكتفي بدورات كتابة المحتوى، ولكنه أقام دورات لصناعة محتوى مرئي ومسموع وكيفية تسويقه على المنصات وصحافة البيانات ونحاول مد يدينا إلى جميع المؤسسات لنواكب التطور.

وتابع:" تم تدريب 1200 صحفيًا داخل المركز، ويوجد لدينا صالة تحرير و4 استوديوهات كبيرة وبدأنا استخدامها مؤخرًا بعد تعطلها 6 سنوات.

وانطلقت السبت الماضي فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وعقدت على مدار اليومين العديد من جلسات وورش العمل للحديث حول مستقبل الصخافة الورقية والرقمية، وآليات تطوير وإدارة المؤسسات واقتصاديات الصحف.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.



ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين