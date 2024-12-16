المؤتمر السادس للصحافة| ليلى عبدالمجيد: هدفنا إعداد خريج إعلام قادر على المنافسة عالميًا

أكدت الكاتبة الصحفية الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام وعميدة كلية الإعلام السابقة بجامعة القاهرة، أهمية تعزيز الاهتمام باللغة العربية كلغة أساسية في مناهج كليات الإعلام، مع التركيز على تطوير المناهج لمواكبة تغيرات سوق العمل الصحفي والإعلامي.

وأوضحت عبدالمجيد، خلال كلمتها في جلسة بعنوان "مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي" التي عُقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين، أن العمل على لائحة جديدة لمناهج الإعلام بدأ منذ عام 2019، بمشاركة ممثلين عن سوق العمل وخبراء إعلاميين لتلبية احتياجات المهنة.

وأشارت إلى أن المناهج الحالية تهدف إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة في السوق العالمية، وليس المحلية فقط، من خلال تعليمهم أسسًا حديثة مثل الصحافة الإلكترونية، إدارة المنصات الرقمية، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كأداة مكملة للمصادر الصحفية دون الاعتماد الكامل عليها.

وأكدت عبدالمجيد أن الجامعات المصرية تسعى إلى تطبيق الاتجاهات الحديثة التي تتبناها الجامعات العالمية، بهدف تطوير أداء الصحفيين وتعزيز قدرتهم على مواكبة التطورات السريعة في المجال.

وانطلقت السبت الماضي فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وعقدت على مدار اليومين العديد من جلسات وورش العمل للحديث حول مستقبل الصخافة الورقية والرقمية، وآليات تطوير وإدارة المؤسسات واقتصاديات الصحف.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.