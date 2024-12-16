المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين| إيمان رسلان: يجب التزود بالمحتوى العلمي لتطوير العمل الإعلامي

أكدت الكاتبة الصحفية إيمان رسلان على أهمية تطوير المناهج الدراسية في كليات الإعلام لتواكب تطورات سوق العمل الصحفي، مشددة على ضرورة التركيز على المحتوى العلمي وليس النظري فقط، بما يساهم في تأهيل الصحفيين والإعلاميين بشكل أكثر كفاءة.

وجاء ذلك خلال كلمتها في جلسة "مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي" التي انعقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين، حيث ناقشت الجلسة احتياجات السوق الإعلامي من الكوادر الصحفية المؤهلة، ودور المناهج الدراسية في سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية.

وأشارت رسلان إلى وجود قوانين تنظيمية في مصر، مثل المجلس الأعلى للجامعات، التي يمكنها أن تساهم في تحسين وتطوير المناهج لتتماشى مع احتياجات العصر الحديث.

وشهدت الجلسة حضور نخبة من الإعلاميين والأكاديميين الذين تبادلوا الآراء حول أفضل السبل لتطوير التعليم الإعلامي وإعداد الكوادر الصحفية بشكل يتناسب مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وانطلقت السبت الماضي فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وعقدت على مدار اليومين العديد من جلسات وورش العمل للحديث حول مستقبل الصخافة الورقية والرقمية، وآليات تطوير وإدارة المؤسسات واقتصاديات الصحف.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.