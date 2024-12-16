الكرة النسائية.. تعرف على مباريات الجولات الـ13 و14 في الدوري

تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية .

وشهدت الجولة الثانية عشر من الدوري عدة مباريات مثيرة من بينهما مباراة الأهلي ومسار وخسارة الأهلي لأول مرة في الدوري الجاري، وكذلك تعادل كلا من فريقي البنك الأهلي وزد.

وتنشر “البوابة نيوز”، مواعيد مباريات الجولات الـ13 و14في الدوري.

وتأتي مواعيد المباريات القادمة من دوري الكرة النسائية كالآتي:

الجولة الثالثة عشر:

الخميس 19-12-2024

إنبي ضد المصري / ملعب انبي - 14:30

إتحاد بسيون ضد المعادى و اليخت / ملعب نادى اتحاد بسيون - 14:30

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت / ملعب وابور المياه بالاسكندريه - 14:30

الجونه ضد الزمالك / ملعب دار ضباط الوقود - 14:30

بيراميدز ضد المقاولون العرب / ملعب فرعى الدفاع الجوي - 14:30

مسار إف سي ضد زد إف سي / ملعب رايت تو دريم - 14:30

بالم هيلز ضد الاهلى / ملعب بالم هيلز - 14:30

الجولة الرابعة عشر :

الخميس 26-12-2024

وادي دجلة ضد الجونه / ملعب وادي دجلة التجمع الاول - 14:30

الجمعه 27-12-2024

المقاولون العرب ضد البنك الاهلي / ملعب فرعى المقاولون العرب - 14:30

المصري ضد بيراميدز / النادى الاجتماعى - 14:30

الزمالك ضد إنبي / ملعب فرعي نادي الزمالك - 14:30

المعادي و اليخت ضد الاتحاد السكندري / ملعب المعادي - 14:30

الاهلي ضد الطيران / ملعب الاهلى بالتجمع - 14:30

زد إف سي ضد بالم هيلز / ملعب زد بالتجمع الخامس - 14:30