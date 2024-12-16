الجمعة.. فتيات المحافظات الحدودية بضيافة عاصمة الثقافة ضمن مشروع "أهل مصر"

تشهد محافظة المنيا، يوم الجمعة المقبل، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي التاسع عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة، ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حتى 27 ديسمبر الحالي، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وقال الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، إن الملتقى يمثل انعكاسا حقيقيا لحرص وزارة الثقافة على تمكين المرأة، وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن ذاتها وإبراز مواهبها، ويأتي مع بدء تكثيف أنشطة وزارة الثقافة في محافظة المنيا عاصمة الثقافة المصرية، وذلك من خلال الأنشطة التي تسهم في تعزيز جسور التواصل الثقافي بين المشاركات، من أجل الحفاظ على التراث، وتحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية بين الفئات الأكثر احتياجا وخاصة فتيات المحافظات الحدودية.

وأوضحت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "أهل مصر"، أن الملتقى يقدم فعاليات ثقافية وفنية ثرية تعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي تزخر به مصر، وذلك بمشاركة عدد من السيدات والفتيات من ستة محافظات وهي: " شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر "الشلاتين وحلايب"، مطروح، بالإضافة إلى مجموعة من المشاركات من محافظة القاهرة "حي الأسمرات".

وأشارت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للمرأة والفتاة، أن الملتقى يتضمن مجموعة من الورش الفنية والتراثية يشهدها قصر ثقافة المنيا، بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، بجانب المحاضرات التثقيفية والتوعوية التي تناقش موضوعات عدة من أبرزها: "الشمول المالي ودوره في تمكين المرأة"، "كيفية بدء المشاريع الصغيرة"، "دور الأسرة في تربية الأبناء"، و"آليات التأهيل لسوق العمل في عصر الثورة الرقمية"، هذا بالإضافة إلى اللقاءات التي تسلط الفعاليات الضوء على القضايا الصحية، البيئية، والتغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمع.

وأضافت أن الفعاليات تشمل ورشا خاصة باكتشاف المواهب الفنية والأدبية، وأمسيات ثقافية منها "الأزياء والفنون .. هوية المرأة في المناطق الحدودية"، و"حكايات من الحدود وتراث يروى"، بجانب تنظيم زيارات ميدانية لأشهر الأماكن الأثرية والتاريخية بالمحافظة، ومنها: "مسجد الفولي، جبل الطير، قرية البهنسة، كنيسة العذراء، ومنطقتي تونا الجبل، بني حسن".

والملتقى الثقافي التاسع عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة تنفذه الإدارة العامة للثقافة المرأة، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، ويأتي ضمن فعاليات مكثفة بمحافظة المنيا، عقب اختيارها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025.

ومشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال"، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسى، الذى يهدف لتشكيل الوعى، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ورعاية الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.