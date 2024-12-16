الكرة النسائية.. مدرب مسار وحارس مرماه في حفل جوائز الكاف اليوم

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أنه سيقوم اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر بالإعلان عن جوائز الكاف لاحسن فريق رجالي ونسائي ومدرب للفرق وأحسن لاعب ولاعبة وحارس وحارسة مرمى، في القارة الأفريقية عن عام 2024، في حفل جوائز كاف السنوي.

ويقام حفل الجوائز في مدينة مراكش بالمغرب.

المرشحون من الكرة النسائية

ويتواجد الكابتن أحمد رمضان جاد، مدرب فريق مسار، ضمن الحضور وذلك بعد أعلانه أسمه ضمن القائمة المرشحة للجوائز كأحسن مدرب نسائي عن فريق مسار.

كما تتواجد اللاعبة حبيبة صبري حارسة مرمى فريق مسار، وذلك بعد وجودها ضمن القائمة النهائية للاعبات المرشحات للقائمة المختصرة لـ أفضل لاعبة صاعدة في إفريقيا.

وغادر كلا من مدرب فريق مسار وحارسة مرماه صباح أمس الاحد للاستعداد لحضور الحفل.

وتأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.