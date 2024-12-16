رئيس "طود الأقصر" يوضح الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي

أعلن علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بمدينة الطود على مدار 2024، والتي يتم تنفيذها في إطار تنفيذ أعمال الخطة الشاملة التى تنفذها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية لتحقيق أفضل خدمات للمواطنين تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مشروعات الصرف بالطود

وأوضح صادق، أنه فيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فقد ارتفعت نسبة الإنجاز فى محطة مياه الطود الجديدة التى ستنتج كمية مياه 10000 م3/ يوم إلى 90% من الأعمال التى تتم فيها، كما تم رفع كفاءة محطة قباح شرق النقالي لعمل إحلال وتجديد لألواح اللاميلا بالمحطة، وتغيير الوسط التشريحي بالكامل للفلاتر حتى يتثنى توفير مياه نقي والمحافظة على جودة المياه، وتزويد قدرة المحطة من 2592 م3/ يوم إلى 2800 م3/ يوم وذلك بتركيب طلمبة ومحرك قدرة 30 حصان، وتغيير المحابس التالفة للتقليل من هدر المياه حيث كانت نسبة هدر المياه الاجمالية حوالى 7.5 % وتم الخفض منها إلى 5% حسب المواصفات العالمية للمحطات النقالي.

إنهاء 10 مشروعات للمياه والصرف الصحي بمدينة الطود خلال عام 2024

وأضاف صادق، إلى أنه تم عمل إحلال وتجديد فى شبكات الطود ( الطود شرق – الطود غرب – نجع الدار – نجع الجسور – العديسات بحرى – نجع أم غرباب ) وتغيير خطوط 4 بوصة من اسبستوس إلى بلاستيك PVC حيث بلغ طول الإحلال والتجديد 3200 متر، كما تم عمل إحلال وتجديد خطوط المياه بالعديسات بحري والعديسات قبلي والطود شرق والطود غرب بطول 3200 م، كما تم الانتهاء من تركيب خطوط السيب وخطوط الانحدار للصرف الصحي لمحطة الدبابية بالعديسات قبلي، كما تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي لخطوط السيب وخطوط الانحدار الخاص لمحطة نجع مسلم ومحطة حسين حسن ومحطة أبو حروقة، والانتهاء من محطة صرف نجع العمدة بنسبة 85% تقريبا، وتنفيذ 792 غرفة ووصلات منزلية لصرف صحى الفتاتيح وابو عنان، والانتهاء من محطة صرف أبو حروقه بنسبة 75% تقريبا، والانتهاء من محطة صرف حسين حسن بنسبة 65% تقريبا.

وأضاف، أنه تم أيضاً الانتهاء من محطة المعالجة الثلاثية بالعديسات بحري 100% والتي تبلغ سعتها 10.5 الاف متر مكعب في اليوم وتخدم حوالي 43 ألف نسمة وتقدر تكلفة المشروع بكامله بحوالي 250 مليون جنيه، كما تمت أعمال حفر شبكات خطوط الانحدار الفرعية بقطر 200 ملي بمنطقة نجع أبو عنان شرق وغرب، وحفر خطوط الانحدار الرئيسية بقطر 500 مللي والتي يتم تجميع مياه الخطوط الفرعية إلى الخطوط الرئيسية وإجراء ربطها بخط قطره 650 ملل وربطه بمحطة حسين حسن بمدينة الطود.

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وأشار صادق، إلى أنه جاري تنفيذ من أعمال ربط خطوط الصرف الصحي الفرعية بالخط الرئيسي لتشغيل محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم ومحطة حسين حسن، وجاري العمل بمحطة صرف العديسات بحري وقبلي بنسبة 70% تقريبا، وجاري تنفيذ أعمال ربط خط الطرد الذى يربط محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم بالطود بمحطة المعالجة بالعديسات والذي يبلغ قطر خط الطرد 560 ملي وبطول حوالى 2900 متر، وإزالة بعض المعوقات التي تواجه الخطوط، وجاري العمل بمد شيكات الصرف بالعديسات بحري وقبلي بطول 24 كم حيث تم الانتهاء من عمل 500 وصلة منزلية.

مشروعات الصرف (1)

مشروعات الصرف (2)

مشروعات الصرف (3)

مشروعات الصرف (4)

مشروعات الصرف (5)