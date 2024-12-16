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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الرياضة تفحص الموقف المالي لاتحاد الكرة ضمن إجراءات عملية التسليم والتسلم

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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 تستكمل اللجان المالية والإدارية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة إنهاء اعمال الفحص الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من المجلس المنتهية ولايته إلى المجلس الجديد، في إطار تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وضمان شفافية العمل داخل الهيئات الرياضية.

وتتضمن اعمال اللجنة فحص الموقف المالي الحالي متضمناً كافة المستحقات و المديونيات والالتزامات المالية وغيرها من المستندات الخاصة بالموقف المالي للاتحاد وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وذلك فى ضوء استراتيجية  وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي لتحقيق الحوكمة الرشيدة داخل جميع مفردات المنظومة الرياضية، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الانتخابات وتطوير الأداء المؤسسي.

عملية التسليم والتسلم لجان التفتيش بوزارة الرياضة المالي لاتحاد الكرة الدكتور أشرف صبحى