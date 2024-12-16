وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا فقدت قدرتها على إنتاج الأسلحة والذخيرة

أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا فقدت القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة بسبب الهجمات الروسية الأخيرة بأسلحة عالية الدقة.

وقال بيلوسوف -خلال الاجتماع الموسع لهيئة القيادة في وزارة الدفاع الروسية، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "ألحقت القوات الروسية أضرارا كبيرة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني جراء الهجمات التي شنتها بأسلحة عالية الدقة"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف "خلال العام الجاري، دمرت القوات الروسية أكثر من 58 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات المعادية المختلفة في منطقة العمليات الخاصة، "بما في ذلك 18 ألف قطعة أجنبية الصنع".

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الروسي أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أظهرت كفاءة عالية، خلال العملية العسكرية التي تشنها القوات الروسية.

