"القضية السكانية.. المخاطر والحلول" ندوة بخدمة اجتماعية بني سويف

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة بعنوان القضية السكانية المخاطر والحلول، بالتعاون مع وحدتي التدريب الميداني ووحدة التنمية المستدامة، وذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عميد الكلية، بحضور الأستاذة نجلاء عبدالباقي مدير فرع المجلس القومي للسكان ببني سويف.

تناولت الندوة القضية السكانيه وأبعادها والأسباب والمخاطر الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة بوجود زيادة سكانية غير مستثمرة، حيث تأتي الندوة في إطار اهتمام الجامعة بأهمية تفعيل مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال القيام بالتوعية المستمرة للطلاب بمختلف الجوانب التي تهتم بها المبادرة داخل الجامعة وخارجها بما يحقق زيادة وعي الطلاب بمختلف المشكلات المجتمعية التي تؤثر على الحياة.