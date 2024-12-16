طرح مزايدات لتأجير المجمع الصناعي الحرفي بأرمنت وترخيص المزرعة النموذجية بالأقصر

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن طرح مزايدات علنية عامة لترخيص وتأجير المزرعة النموذجية، والمجمع الصناعي الحرفي بمركز أرمنت، مطالبة المواطنين الراغبين تقديم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات.

المزرعة النموذجية

وأوضحت محافظة الأقصر، أنه تم طرح المزايدة العلنية العامة للترخيص بالانتفاع للمزرعة النموذجية ( سمكية - حيوانية - إنتاج زراعي ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد مماثلة بحد اقصي 25 عام بموافقة جهة الولاية، وتقام الجلسة، يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025، على أن يبلغ تأمين دخول المزاد 100000 جنية.

طرح مزايدة لتأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي



كما تم طرح المزايدة العلنية العامة لتأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بقرية السلام، وتقام الجلسة يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025، ويبلغ تأمين دخول المزاد 5000 جنية.

وتباع كراسات الشروط والمواصفات بمبلغ 299 جنية، بمقر عقد جلسة المزايدتين بإدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد، مؤكدة أنه لن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، وللاستفسار خصصت إدارة العقود والمشتريات الأرقام التالية للتواصل (0952281578 - 01098101081).